Суд арестовал экс-главу Минобороны Армении Тонояна

Суд в столице Армении Ереване арестовал на два месяца экс-главу Минобороны страны Давида Тонояна. Об этом сообщил его адвокат Сергей Ованнисян, передает ТАСС.

«Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и заключить под арест сроком на два месяца бывшего министра обороны Давида Тонояна», - цитирует агентство слова адвоката.

Давид Тоноян был освобожден от должности указом президента страны в конце 2020 года. Тогда его заменил Вагаршак Арутюнян.