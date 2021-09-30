Барбадос заявил о выходе из-под власти Великобритании

Остров Барбадос выходит из-под власти короны британской империи. Правительство островного государства и оппозиционные силы уже согласовали кандидатуру на пост первого президента будущей республики, который приступит к своим обязанностям с 30 ноября.

Как сообщила премьер-министр Миа Мотли, им станет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон.

«После утверждения законодательства мы намерены номинировать ее превосходительство действующую генерал-губернатора Сандру Мейсон», - заявила Мотли, как следует из ее речи в парламенте, появившейся в блоге Kevz Politics в Twitter.

Премьер-министр добавила, что все на острове верят, что Мейсон является подходящей кандидатурой на пост первого президента.

Накануне в парламенте Барбадоса путем единогласного голосования одобрили внесение поправок в конституцию, которые позволят получить независимость от британской короны, сообщает РИА Новости.