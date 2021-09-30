Алжирские военные прибыли в Северную Осетию для участия в совместных с РФ учениях

На военный аэродром в Северной Осетии прибыли военнослужащие из Алжира для участия в совместных с Россией учениях, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Иностранные военные прошли таможню и направились на полигон Тарский. Задача учений, которые продлятся до 11 октября - повышение готовности к борьбе с терроризмом.

«Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности», - говорится в сообщении.

В учениях будут участвовать около 80 военнослужащих ЮВО мотострелковых соединений и столько же алжирских военнослужащих.