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Адвокат Саркози намерен обжаловать приговор экс-президенту Франции

Диана Сирази
17:44 30.09.2021
Суд обвинил бывшего президента страны в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2012 году и назначил условное наказание.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Luc Nobout, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Бывшему президенту Франции Николя Саркози ближайший год предстоит провести дома под домашним арестом с контролирующим его местонахождение браслетом. Экс-глава получил условный срок от судей Парижа за события 2012 года, когда на свою избирательную кампанию он нелегально потратил миллионы евро. Обидно то, что на второй срок он тогда так и не избрался.

В суд на оглашение приговора Саркози сегодня не пришел, вместо него был адвокат Тьерри Херцог. Прокуратура требовала для осужденного полгода тюрьмы и штраф - 3 750 евро.

«Мой клиент будет обжаловать приговор. Поскольку эта апелляция носит приостанавливающий характер, он снова будет считаться невиновным, как только мы подадим апелляцию. Знаете, Николя Саркози никогда не просил, чтобы к нему относились лучше, чем к другим. Но у него нет причин быть хуже других», - пояснил адвокат экс-президента Тьерри Херцог.

На нелегальное финансирование избирательной кампании в 2012 году Николя Саркози потратил 43 миллиона евро, это в два раза больше положенного. Законы страны жестко ограничивают подобные расходы: установленный лимит равен 22 миллионам евро. Несмотря на нечестную и «купленную» президентскую гонку, Саркози тогда проиграл Франсуа Олланду. А штаб политика, чтобы скрыть огромные расходы, по версии следствия, использовал фальшивые счета.

Адвокаты настаивают, что во всем были виноваты доверенные лица, а Николя Саркози был слишком занят большой политикой и не заметил перерасходов. Вместе с бывшим президентом обвиняют еще 13 человек. Его заместителя Жерома Лавриле приговорили к трем годам тюрьмы. И он оказался единственным, кто признал вину.

«Все-таки я испытываю гордость, что меня осудили за соучастие в мошенничестве, злоупотреблении доверием и за соучастие в незаконном финансировании избирательной кампании, а не за хищение денег в личных целях», - отметил Лавриле.

Тюремного заключения как такового Николя Саркози удалось избежать. Вместо наручников - альтернативный вариант в виде электронного браслета, который придется носить год. С его помощью будут отслеживаться все передвижения экс-президента, но выходить из дома нельзя будет даже на прогулку, пока суд не разрешит обратное.

Шлейф судебных разбирательств тянется за Саркози уже много лет: его обвиняли в коррупции, уклонении от уплаты налогов и растрате госсредств. Еще в сентябре 2013 года телефонные разговоры политика начали прослушивать. В марте текущего года экс-президент Франции уже получил два года условно. Последние слушания длились месяц, и Саркози за это время появился в суде лишь один раз. А вот его супруга Карла Бруни, пока муж отстаивает свое честное имя, кажется, продолжает жить обычной светской жизнью - за день до приговора мужу дефилирует по подиуму в дизайнерских нарядах, а после оглашения публикует пост о моде в Twitter и восхищается дизайнером.

Хотя еще в марте, когда слушания только начинались, Карла Бруни поддерживала супруга в соцсетях. До сих пор единственным осужденным президентом Пятой республики был Жак Ширак. Десять лет назад его осудили условно за махинации с фиктивными должностями, когда он еще находился на посту мэра Парижа. А Саркози стал единственным лидером Франции, которого когда-либо вообще брали под стражу. В 2014 году его задержали на сутки. После проигрыша на выборах 2012 года Николя Саркози отошел от политики, но по-прежнему остается влиятельным. С ним советовался и нынешний президент Эммануэль Макрон. Сам Саркози настаивает на том, что он не виновен.

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