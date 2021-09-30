Экипажи Ми-26 отработали воздушную переброску истребителей в Ленобласти. Это произошло в рамках учебных полетов Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Были отработаны крепление, подъем, транспортировка и погрузка имитирующего самолеты-истребители груза. Также использовались имитаторы грузовых контейнеров с гуманитарной помощью.

Перевозка таких необычных грузов на внешней подвеске - одна из сложнейших операций, которые могут провести транспортные вертолеты Ми-26. Ее регулярно отрабатывают в ходе учебно-тренировочных полетов.

Ми-26 - самый тяжелый серийный транспортный вертолет в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске, а взлетная масса машины достигает 56 тонн.

Характеристики:

Высота грузовой кабины - 3,1 м, ширина грузовой кабины - 3,2 м. Максимальная скорость - 295 км/ч. Дальность полета при максимальной загрузке - 475 км, перегоночная дальность - 2 350 км (с четырьмя ПТБ). Количество перевозимых солдат - 82, количество перевозимых десантников - 70. Экипаж Ми-26 - шесть человек, экипаж Ми-26Т2 - два человека (три человека при внешней подвеске груза). Диаметр несущего винта - 32 м.