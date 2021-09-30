На Шакиру в парке Барселоны напали дикие кабаны и утащили ее сумку

Певица Шакира, гуляя в одном из городских парков Барселоны со своим сыном Миланом, неожиданно встретилась лицом к лицу с двумя дикими кабанами. Как рассказала 44-летняя исполнительница в Instagram, в результате общения с лесными животными она лишилась своей вместительной спортивной сумки.

Животные атаковали знаменитую маму и ее 8-летнего сына и вырвали у нее из рук сумку, быстро удалившись в лес с краденой вещью и со всем ее содержимым, включая мобильный телефон, пишет Daily Mail.

На своей странице в соцсети исполнительница сообщила, что ей удалось по горячим следам пойти за кабанами и обнаружить в итоге самой свою украденную вещь. Сумка, правда, практически пришла в негодность и была изрядно потрепанной.

Как отмечает Daily Mail, в последнее время дикие кабаны все чаще встречаются в Барселоне. Они отправляются в город в поисках пропитания. Ветеринары предупреждают, что дикие животные могут представлять опасность и быть переносчиками туберкулеза, гепатита Е или вируса свиного гриппа H1N1.