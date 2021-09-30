Морпехи высадили БТР с большого десантного корабля на побережье Черного моря

Экипаж большого десантного корабля «Саратов» провел с подразделениями морской пехоты тренировку по погрузке боевой техники в Черном море. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в Краснодарском крае морпехи выполнили погрузку на БДК бронетранспортеров БТР-82А и личного состава.

Проверялись практические навыки по заведению и выведению техники из твиндека БДК, ее размещению и креплению. Оценивалась правильность и скорость действий военнослужащих.

В рамках двусторонних тактических учений морпехам предстоит высадиться с моря на необорудованный участок побережья, захватить плацдарм и прорвать оборону условного противника.

Также морским пехотинцам во взаимодействии с мотострелковыми подразделениями предстоит блокировать и ликвидировать условных террористов. В ходе учений военнослужащие выполнят прыжки с парашютом.

Всего в тренировке участвуют свыше 500 морпехов, задействовано порядка 100 единиц техники.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.