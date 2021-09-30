В ФСБ РФ заявили о незаконном пересечении главным редактором The Insider границы с Украиной

Главный редактор интернет-СМИ The Insider Роман Доброхотов незаконно пересек госграницу России в направлении Украины в ночь на 1 августа 2021 года. Данный факт выявлен и задокументирован Федеральной службой безопасности России.

В ведомстве установили, что для пересечения Доброхотов прибыл в приграничную с Украиной Колещатовку в Воронежской области. Оттуда он скрытно пешком убыл на украинскую территорию, минуя официальные пункты пропуска.

На основании этих данных органы безопасности возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса России. В связи с этим Доброхотова планируется объявить в розыск с целью задержания и привлечения к ответственности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Правоохранители проводят все необходимые следственные действия и дополнительные оперативно-разыскные мероприятия.