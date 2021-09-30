В США врач взял у пациентки деньги за «проявление эмоций»

Американский хирург вписал в счет своей пациентки 11 долларов за «проявление эмоций». Об этом сама пациентка рассказала в Twitter, приложив фотографию чека. По ее словам, она пришла к доктору для того, чтобы удалить родинку. Во время процедуры девушка заплакала.

«Удалить родинку - 223 доллара. За слезы придется доплатить», - написала девушка.

Публикация в соцсети очень быстро распространилась и стала поводом для дискуссий. Многие пользователи раскритиковали американскую систему здравоохранения, а действия врача назвали «грязным приемом».

В 2019 году американская актриса Шэрон Стоун рассказала о безразличии врачей после пережитого ею инсульта. Сотрудники больницы, в которой она оказалась около 20 лет назад, обращались с ней «жестоко и недоброжелательно». При этом оказать помощь артистке смогли только через девять дней.