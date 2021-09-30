В Тюмени полыхает крыша многоквартирного дома

На пересечении улиц Широтная и Народная в Тюмени полыхает крыша многоквартирного жилого дома. Сильный огонь охватил большую площадь кровли.

Едкий черный дым от возгорания распространился по округе. На кадрах, снятых жителями соседних домов, виден весь масштаб происшествия: пламя охватило крышу с самого угла дома до второго подъезда. Видео опубликованы свидетелями в паблике «ЧС Тюмень» в VK.

По данным местного управления МЧС, к настоящему моменту спасены 12 человек, еще 51 человек эвакуирован, продолжается ликвидация возгорания.