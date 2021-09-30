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Политические откровения или жажда наживы: чем являются мемуары бывшего пресс-секретаря Трампа

Анна Берестовая
Станислав Иващенко
01:45 30.09.2021
Как в США и в мире отнеслись к книге Стефани Гришем «Я отвечу на ваши вопросы сейчас» и ее содержанию.
Политические откровения или жажда наживы: чем являются мемуары бывшего пресс-секретаря Трампа
© Фото: Al Drago Keystone Press Agency Globallookpress
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Кадры переговоров лидеров России и США на саммите G20 двухгодичной давности. Сейчас американские журналисты пытаются прочитать артикуляцию Дональда Трампа. Наклоняясь к Владимиру Путину, 45-й президент Соединенных Штатов якобы предупреждает, что на камеру будет вести себя жестче, чем в обычной жизни - для сохранения имиджа. 

Эти слова за звуками затворов фотоаппаратов не слышал никто, кроме, по словам  американцев, пресс-секретаря Трампа. Об этом она написала в своей книге. Выдержки мемуаров Стефани Гришем под названием «Я отвечу на ваши вопросы сейчас» публикует The Washington Post. 

«Она увидела, как Трамп наклонился к Путину в тот день и сказал ему: “Так, в течение нескольких минут я буду вести себя с вами немного жестче. Но это на камеру, а после того, как они уйдут, мы поговорим. Ну, вы понимаете», - приводится отрывок из книги.

В трендах заголовки и про кашель Президента России на все тех же переговорах в Японии. Автор книги утверждает: Путин делал это намеренно, чтобы напугать Трампа, который панически боится микробов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал домыслы чушью.

Находчивость Владимира Путина, как считает Гришем, проявилась и в выборе переводчицы. Дарью Боярскую в книге назвали «привлекательной брюнеткой». Она якобы должна была дезориентировать Трампа. Но догадки не нашли подтверждения. 

«Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», - отметил Песков. 

Особенно эта часть книги понравилась британским СМИ. Газета The Sun посвятила сотруднице российского МИДа целую статью. Нашли даже неформальные фото переводчицы и теперь вне себя от ее красоты. 

Целых 352 страницы наблюдений за начальником. В книге описывается и то, что вполне может претендовать на статус засекреченного и даже интимного: о том, как стрижет волосы экс-президент, о его проблемах со здоровьем и даже о проявлениях харассмента. Стефани Гришем утверждает, что Трамп увлекся молодой помощницей, которую однажды просил привести к нему в самолет.

«Во время мероприятий для прессы президент постоянно спрашивал, где находится помощница, и якобы однажды попросил, чтобы ее привели в его каюту в президентском самолете, чтобы он мог “посмотреть на нее сзади”», - пересказывает книгу The Washington Post. 

Обвинения Трампа в секскуальных домогательствах были и раньше - от участницы конкурса мисс США в эфире NBC и порноактрисы в ток-шоу на CBS. Бывшая пресс-секретарь утверждает, что Трамп вел себя неподобающим образом и с ней самой. Возможно, именно это и послужило поводом для того, чтобы сжечь мосты.

Отдельная целая глава посвящена и общению с бывшей первой леди. Гришем успела побыть главой аппарата Мелании Трамп. Вспоминает, как упустила возможность убедить супругу президента не надевать куртку с надписью «Мне все равно, а вам» во время поездки к детям-мигрантам на границе с Мексикой. В день, когда Белому дому пришлось оправдываться за поступок Мелании, говорит автор, царила атмосфера лжи. 

«Обычная нечестность проникла в Белый дом, как если бы она была в системе кондиционирования воздуха», - цитирует The Washington Post Стефани Гришем.

В период работы в администрации президента США третий пресс-секретарь рьяно защищала своего руководителя. В эфире Fox News она поддерживала Трампа, когда он называл критиков его политики «отбросами». 

«Это ужасно, что люди действуют против президента, который с первых дней так много сделал для страны. И люди, которые продолжают очернять его работу и не обращают внимание на хорошие вещи, которые он делает для американцев, заслуживают такую бранную речь в свой адрес», - говорила она в эфире телеканала.

Но теперь Гришем плюет в собственный колодец. А вот, что говорит Трамп о своей бывшей сотруднице. Его слова цитирует нынешняя пресс-секретарь.

«Стефани не достигла того, что ей было нужно, и это было очевидно с самого начала. Она стала очень сердитой и ожесточенной, и с течением времени на нее редко полагались и даже не думали о ней», - предложил свое видение ситуации Трамп.

Сенсационные заявления прокомментировали и представители Мелании Трамп. 

«Цель написания этой книги очевидна. Это попытка искупить свою вину после плохой работы на посту пресс-секретаря, неудачных личных отношений и непрофессионального поведения в Белом доме. С помощью лжи и предательства она пытается приобрести значимость и нажиться за счет миссис Трамп», - заявили в личном аппарате Мелании Трамп.

В Белом доме Стефани Гришем не провела ни одного брифинга, отзываются о ней коллеги. Затем долго болела и почти не появлялась в офисе. Но уволившись из администрации Трампа после событий, связанных с захватом Капитолия, тут же села за написание мемуаров. Многие видят в этом не что иное, как желание заработать. 

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