Колонны морпехов с Приморья и Камчатки двинулись на полигон Тихоокеанского флота для учений

Морские пехотинцы ТОФ с Приморья и Камчатки приступили к совершению марша на технике на полигон Клерк в рамках стартовавших двусторонних бригадных учений, сообщает Минобороны России.

«Оба соединения были приведены в боевую готовность "полная", после чего каждая бригада отработала мероприятия по выводу техники и личного состава в районы формирования колонн и развертыванию палаточного лагеря для подготовки к совершению марша», - говорится в сообщении.

Подразделения, действующие в нападении, были заранее переброшены большими десантными кораблями с Камчатки в район ожидания для подготовки к совершению марша.

В свою очередь, бригада морской пехоты в обороне будет защищать берег от высадки воздушного и морского десанта условного противника.

Командиры приморской и камчатской бригад в ходе учений должны сорвать планы друг друга и нестандартными приемами ведения боя выполнить задачу.