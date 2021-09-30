Замминистра обороны РФ Булгаков принял участие в совещании по созданию мемориала «Курская битва»
Мемориал в честь героев Курской битвы планируется открыть в августе 2023 года - к 80-летию победы в ключевом сражении Великой Отечественной войны.
© Фото: Минобороны России
Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в совещании по созданию мемориального комплекса «Курская битва» в Курской области.
Заседание прошло в Императорском зале Российского военно-исторического общества. Во встрече принял участие председатель РВИО Владимир Мединский.
Участники заседания организационного комитета обсудили организационные вопросы и дали старт международному конкурсу по созданию мемориала.