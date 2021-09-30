В России завершены испытания новейшего гидроакустического комплекса для подлодок «Лира». Об этом рассказал научный руководитель Государственного научного центра АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» Владимир Пешехонов.

«К настоящему времени завершены государственные испытания гидроакустического комплекса нового поколения "Лира", по результатам которых откорректирована техническая документация. На Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге можно было видеть первую серийную подводную лодку "Кронштадт" проекта 677, которая оснащена первым серийным комплексом нового поколения "Лира"», - рассказал он в интервью ТАСС.

Пешехонов отметил, что «Лира» может похвастаться крупными достижениями в гидроакустике.

Во-первых, это новая форма пассивной носовой антенны - в отличие от предыдущих, имевших форму цилиндра, новая выложена по носовой части. Это позволило разместить на ней больше элементов, что сделало ее более эффективной.

Второе достижение, по словам научного руководителя, это то, что удалось создать очень компактную вычислительную часть и передовую алгоритмическую базу, которая может обеспечивать все режимы работы. Предыдущие комплексы получалось разместить только на атомных подлодках, а «Лира» влезает и в дизель-электрические субмарины.