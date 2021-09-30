Бойцы групп антитеррора отразили налет «бандитов» на воинскую часть на Сахалине

Бойцы групп антитеррора отразили условный налет на воинскую часть на Сахалине. На грузовике бандгруппа прорвалась через КПП и на огромной скорости устремилась к караульному городку, ведя ураганный огонь из автоматов и пулеметов прямо из кузова.

По тревоге немедленно поднялась дежурная группа антитеррора - бойцы при помощи дрона обнаружили вражеский «Урал» и в считаные минуты блокировали бандитов. Завязалась перестрелка. Но на подмогу пришла группа поддержки - БТР огнем из пулемета прижал террористов к земле, военнослужащие начали «сжимать кольцо».

Поняв, что бой проигран, бандиты попытались вырваться из части, однако уже на выезде «Урал» встретил гранатометчик огневой подгруппы. Выстрел - машина уничтожена, задача выполнена. Такие антитеррористические учения в подразделениях проходят дважды в месяц.