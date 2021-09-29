В Поволжье за месяц в два раза увеличилось число прошедших ревакцинацию военнослужащих

Количество военнослужащих, сделавших повторную прививку от коронавирусной инфекции, увеличилось в два раза в регионах Поволжья. Численность прошедших ревакцинацию военных приведена за месяц.

В поликлиниках Центрального военного округа уже более восьми тысяч военнослужащих сделали повторную прививку от COVID-19. Рекордсменом среди всех поволжских регионов по ревакцинации оказалась Самарская область.

Повторная прививка от коронавируса осуществляется только после врачебного осмотра. Кроме того, для ревакцинации понадобится и письменное согласие пациента.