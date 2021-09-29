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В Поволжье за месяц в два раза увеличилось число прошедших ревакцинацию военнослужащих

Елизавета Потейчук
06:39 29.09.2021
Уже более 8 тысяч военнослужащих сделали повторную прививку от коронавируса в регионах Поволжья.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Количество военнослужащих, сделавших повторную прививку от коронавирусной инфекции, увеличилось в два раза в регионах Поволжья. Численность прошедших ревакцинацию военных приведена за месяц.

В поликлиниках Центрального военного округа уже более восьми тысяч военнослужащих сделали повторную прививку от COVID-19. Рекордсменом среди всех поволжских регионов по ревакцинации оказалась Самарская область.

Повторная прививка от коронавируса осуществляется только после врачебного осмотра. Кроме того, для ревакцинации понадобится и письменное согласие пациента.

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