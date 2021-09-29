В Поволжье за месяц в два раза увеличилось число прошедших ревакцинацию военнослужащих
Уже более 8 тысяч военнослужащих сделали повторную прививку от коронавируса в регионах Поволжья.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Количество военнослужащих, сделавших повторную прививку от коронавирусной инфекции, увеличилось в два раза в регионах Поволжья. Численность прошедших ревакцинацию военных приведена за месяц.
В поликлиниках Центрального военного округа уже более восьми тысяч военнослужащих сделали повторную прививку от COVID-19. Рекордсменом среди всех поволжских регионов по ревакцинации оказалась Самарская область.
Повторная прививка от коронавируса осуществляется только после врачебного осмотра. Кроме того, для ревакцинации понадобится и письменное согласие пациента.