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Российские миротворцы провели комплексную тренировку на постах в Нагорном Карабахе

Кира Тило
05:36 29.09.2021
Миротворцы РФ в Нагорном Карабахе провели комплексную тренировку по предотвращению возможных нарушений и обеспечению безопасности на наблюдательных постах.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В рамках планового занятия по боевой подготовке миротворцы РФ в Нагорном Карабахе провели комплексную тренировку по предотвращению возможных нарушений и обеспечению безопасности на наблюдательных постах в зоне ответственности «Север». В ходе тренировки личный состав отработал задачи по предотвращению провокационных действий и отражению нападения на наблюдательный пост, рассказал представитель российского миротворческого контингента Алексей Фомин.

«Эффективность выполнения задач во многом зависит от уровня сформированности профессионально важных качеств военнослужащих. Мероприятия психологической подготовки встроены в распорядок наблюдательного поста и направлены на формирование навыков наблюдательности, внимания, оценки и оптимизации своего психоэмоционального состояния», - поделился Фомин.

При получении сигнала миротворцы в кратчайшее время выполнили действия при выходе из места расположения, заняли оборону на заранее оборудованных позициях.

«Данные упражнения направлены на развитие навыков прицеливания стрелка в различных условиях обстановки, в том числе при его передвижении по пересеченной местности, в сложных условиях видимости. Данные военнослужащие помогали имитировать воздействия негативных факторов», - пояснил Фомин.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией. Об этом рассказал представитель российского миротворческого контингента Максим Абрамов.

«Габионы используются достаточно давно. Они являются простым и эффективным средством фортификационных сооружений. Возводятся они достаточно просто. Любыми подручными средствами они наполняются, в том числе землей, песком, гравием и камнями. Является эффективным средством защиты личного состава, вооружения и военной техники от осколков и боеприпасов различного калибра», - отметил Абрамов.

Также он рассказал о блочно-модульных городках, в которых живут российские миротворцы.

«Данный блочно-модульный городок рассчитан для проживания до 50 военнослужащих в температурных режимах от плюс 35 до минус 45 градусов. В данном модуле находится все необходимое, просторное спальное расположение и столовая. Особые комнаты, посещаемые личным составом в свободное время спортивный зал, комната информирования и досуга, баня и комната отдыха », - поделился Абрамов.

Миротворцы РФ несут службу на 27-ми наблюдательных постах Карабаха, обеспечивая безопасность в регионе.

Для усиления обороны поста были задействованы дежурные подразделения на бронетранспортерах БТР-82А. Управление подразделениями выполняется с помощью современных радиостанций «Азарт», которые передают сигналы по защищенным каналам связи.

Помимо контроля за обстановкой в зоне ответственности, личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет мероприятия боевой подготовки и проводит тренировки.

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