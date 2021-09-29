Подразделения ВДВ переброшены в Крым и приступили к планированию боевых действий в рамках учений

В рамках тактического учения с гвардейскими десантно-штурмовым и артиллерийским полками Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, подразделения и органы управления соединения и полков осуществили перевозку личного состава и техники комбинированным способом из Краснодарского края на полигон Опук в восточной части Крымского полуострова.

После прибытия подразделения соединения отработали мероприятия по маскировке и организации боевого охранения, после чего подготовили к работе пункты управления и приступили к планированию боевых действий.

Для отработки учебных вопросов была создана сложная, быстроменяющаяся обстановка, характерная для современных вооруженных конфликтов.

Пункты управления подразделений осуществляли смену районов развертывания. При сборе и обработке информации, оценке обстановки, выработке решений и постановке боевых задач, широко применялась автоматизированная система управления войсками «Андромеда-Д», позволяющая охватить все звенья управления от командира соединения до отдельных подразделений и экипажей.

Подразделения связи обеспечили бесперебойное управление войсками в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Всего в полковом тактическом учении задействовано около 2000 военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск.