В стране и мире СМИ: член горсовета Гааги подозревается в подготовке серьезного преступления Кира Тило Правоохранительные органы Нидерландов заподозрили члена горсовета Гааги в подготовке серьезного преступления, сообщают СМИ. © Фото: Reporters Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Как сообщают СМИ, нидерландская полиция подозревает члена городского совета Гааги Арнауда ван Дорна в подготовке серьезного преступления. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). По данным телеканала, ван Дорна задержала Королевская и дипломатическая служба безопасности, после чего провела допрос и отпустила. Согласно сообщениям местных СМИ, на которые ссылается ТАСС, целью Арнауда возможно являлся и. о. премьер-министра Марк Рютте. Адвокат ван Дорна заявил, что политик не имеет никакого отношения к подготовке нападения на главу правительства. В прокуратуре Нидерландов ситуацию не комментируют. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика