СМИ: член горсовета Гааги подозревается в подготовке серьезного преступления
Правоохранительные органы Нидерландов заподозрили члена горсовета Гааги в подготовке серьезного преступления, сообщают СМИ.
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Как сообщают СМИ, нидерландская полиция подозревает члена городского совета Гааги Арнауда ван Дорна в подготовке серьезного преступления. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
По данным телеканала, ван Дорна задержала Королевская и дипломатическая служба безопасности, после чего провела допрос и отпустила.
Согласно сообщениям местных СМИ, на которые ссылается ТАСС, целью Арнауда возможно являлся и. о. премьер-министра Марк Рютте. Адвокат ван Дорна заявил, что политик не имеет никакого отношения к подготовке нападения на главу правительства. В прокуратуре Нидерландов ситуацию не комментируют.