СМИ: в Германии из-за торнадо пострадали не менее шести человек
По данным прессы, в результате торнадо, обрушившегося на причал, пострадали не менее шести человек.
© Видео: @Zigoooo1, Twitter © Фото: Jan Eifert via www.imago-images.www.imago-images.de Globallookpress
На севере Германии после торнадо, обрушившегося на причал в городе Киль, пострадали не менее шести человек, сообщает телерадиокомпания NDR. Как сообщают журналисты, у троих серьезные повреждения, еще трое получили легкие травмы.
«По словам очевидцев, спасатели прыгнули в воду, чтобы спасти людей. Трое из граждан получили серьезные травмы, еще трое получили легкие ранения», - сообщает NDR.
Также, по неподтвержденным данным, торнадо частично накрыл крышу одного из домов в городе. По сообщениям прессы, на причале работают спасательные и пожарные службы.