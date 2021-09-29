СМИ: в Германии из-за торнадо пострадали не менее шести человек

На севере Германии после торнадо, обрушившегося на причал в городе Киль, пострадали не менее шести человек, сообщает телерадиокомпания NDR. Как сообщают журналисты, у троих серьезные повреждения, еще трое получили легкие травмы.

«По словам очевидцев, спасатели прыгнули в воду, чтобы спасти людей. Трое из граждан получили серьезные травмы, еще трое получили легкие ранения», - сообщает NDR.

Также, по неподтвержденным данным, торнадо частично накрыл крышу одного из домов в городе. По сообщениям прессы, на причале работают спасательные и пожарные службы.