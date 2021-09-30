Армия Минобороны запустило мультимедийный раздел о подвиге подольских курсантов в Битве за Москву Анна Берестовая МО РФ запустило проект, посвященный героям из пехотного и артиллерийского училищ Подольска времен ВОВ. © Фото: Куранов РИА Новости Читайте нас на: Минобороны России к 80-летию начала битвы за Москву запускает новый мультимедийный раздел, посвященный началу грандиозного сражения за столицу нашей Родины, беспримерному мужеству и героизму защитников Малоярославецкого оборонительного рубежа - курсантов подольских пехотного и артиллерийского училищ. Во время Великой Отечественной войны, 30 сентября 1941 года начался оборонительный этап Битвы за Москву. Глубоко вторгшаяся в пределы СССР гитлеровская армия на дальних подступах к столице начала крупномасштабное наступление. К 6 октября для советских фронтов, прикрывавших путь фашистским полчищам, сложилась тяжелейшая ситуация: значительная часть сил Брянского, Западного и Резервного советских фронтов попала в окружение. © Минобороны России Танковые соединения вермахта прорвали линию обороны и устремились на восток. Казалось, ничто не удержит фашистские бронированные клинья от стремительного продвижения к столице. Но на пути прорвавшихся к Юхнову танков и мотопехоты фашистов встали непреодолимой стеной курсанты подольских пехотного и артиллерийского училищ. Министерство обороны Российской Федерации в год 80-летия Битвы за Москву запускает новый историко-познавательный раздел «Заслонили Родину собою. К 80-летию подвига подольских курсантов». Опубликованные на сайте военного ведомства рассекреченные боевые документы осени 1941 года из фондов Центрального архива Минобороны России свидетельствуют о тяжелейшем положении наших войск в первых числах октября, о героизме, самопожертвовании и невиданной стойкости курсантов-подольцев, о которых разбилась гитлеровская «стальная лавина». © Минобороны России Открывают раздел страницы уникального журнала «История боевых действий войск Московского военного округа лета-осени 1941 года». Этот документ детально раскрывает все этапы строительства оборонительных рубежей на подступах к Москве, занятия их войсками, а также свидетельствует о тяжелейшей ситуации, сложившейся на фронтах. Строительство оборонительного рубежа на дальних подступах к Москве решением Ставки Верховного Командования началось в последней декаде июля 1941 года в период боев на Смоленском направлении, когда стало ясно, что гитлеровские войска рвутся к столице СССР и остановить их ранее будет невероятно трудно. Новый оборонительный рубеж получил название Можайской линии обороны. «Эта линия обороны, находясь в тылу Вяземского оборонительного рубежа, должна была прочно прикрыть важнейшие оперативные направления, ведущие к Москве: Волоколамское, Можайское и Малоярославецкое», - указывается в опубликованном документе. Посетители раздела узнают о колоссальном напряжении сил при ускоренном возведении здесь фортификационных сооружений. В документе подсчитано, что только на простые земляные работы «должно было быть затрачено 5 233 458 человеко-дней и отпущено на нужды строительства 61 887 машин». Оборудование рубежа обороны предписывалось закончить 15-25 ноября, а работы первой очереди - 10-25 октября 1941 года. Прорыв обороны трех советских фронтов под Брянском и Вязьмой не позволил рабочим батальонам и добровольцам вовремя завершить строительство. © Минобороны России Трудности защитников Москвы не ограничивались только ускоренными фортификационными работами на колоссальной площади. Для занятия оборонительной линии не хватало войск. Созданные для этого три армии состояли из дивизий народного ополчения и НКВД. В документе указывается на недостаточное их снабжение вооружением и боеприпасами. Были и другие трудности. «Войска, развернувшиеся на Можайской линии обороны, будучи недостаточно технически оснащены, создавали огневую плотность всего лишь на 30-35% от нормальной… Военный Совет МВО (Московского военного округа – прим. ред.), кроме военных училищ и двух запасных стрелковых бригад, дислоцируемых на территории округа, никаких других частей для занятия Можайской линии обороны не имел», - описывается в бумагах. © Минобороны России К началу октября, когда строительство линии обороны еще не было завершено, а войска только начинали выдвигаться к оборонительным позициям, ситуация на фронте резко ухудшилась. В разделе на сайте Минобороны опубликован уникальный документ - рассекреченные записи телефонных переговоров, отдачи боевых приказов и распоряжений, получения донесений по организации обороны, о действиях своих войск и противника члена Военного Совета Московского военного округа дивизионного комиссара Константина Телегина в первых числах октября. © Минобороны России В первых строках этого документа говорится о получении штабом округа в промежутке между двенадцатью и шестнадцатью часами 5 октября донесении о захвате немцами Юхнова и продвижении танков и мотопехоты по Варшавскому шоссе к Медыне и на Малоярославец. С этого момента начинается особо напряженная работа командования по усилению обороны Можайского рубежа и в особенности - Малоярославецкого укрепленного района, который решено было усилить последним резервом - курсантами Подольских военных училищ. Согласно документу, Телегин требовал от командования училищ как можно более быстрого выдвижения сводного отряда курсантов для занятия обороны в Малоярославецкий укрепрайон с целью «оседлать шоссе и занять укрепления» и остановить фашистские танки. В разделе опубликован приказ заместителя командующего войсками Московского военного округа начальнику Подольского пехотного училища (№ 257 от 5 октября 1941 года). Им предписывается из состава учебного заведения организовать стрелковый полк и его силами занять оборону юго-западнее Малоярославца. «В соответствии с данным приказом училище полагать выбывшим в назначенное направление в качестве отдельной боевой группы действующей армии для выполнения боевой задачи», - отмечено в тексте документа. © Минобороны России Курсантам подольских пехотного и артиллерийского училищ с приданными частями артиллерии и ополченцев предписывалось держать оборону на Малоярославецком рубеже, перекрыв Варшавское шоссе в районе населенного пункта Ильинское. На страницах «Истории боевых действий войск Московского военного округа» подробно зафиксированы боевые действия передового отряда курсантов, сдерживавших немецко-фашистское наступление вдоль шоссе от Юхнова через Мятлово и Медынь на Малоярославец. При этом отмечалось, что именно этот передовой отряд действовал в сложившейся обстановке наиболее эффективным образом. «Наиболее упорно и активно вел бой передовой отряд от 37 УР (укрепрайона – Малоярославецкого оборонительного рубежа – прим. ред.) в составе курсантских рот Подольского пехотного училища, который в течение шести дней героически сдерживал наступление далеко превосходящих его сил противника и только неустойчивость других с ним действующих частей вынуждала к преждевременному отходу», - свидетельствует архивный документ. В разделе опубликованы сведения о боевом составе сводного отряда подольских артиллерийского и пехотных училищ, который сражался на Ильинском рубеже. Согласно документу на 13 октября в отряде было всего 334 бойца, вооружение которых составляли 336 винтовок, 3 ручных пулемета и 3 исправных орудия калибром 45 и 76 миллиметров с боекомплектом в 260 снарядов. © Минобороны России Большая часть опубликованных документов непосредственно посвящена героическим действиям подразделений курсантов, командирского и преподавательского состава Подольских пехотного и артиллерийского училищ в боях на Ильинском рубеже Малоярославецкого укрепрайона. Первые бои подольских курсантов прошли в период с 6 по 11 октября 1941 года. Детальные подробности о них приведены в опубликованном «Описании боевых действий передового отряда Подольского пехотного училища». Уже в первый день курсанты столкнулись с сильным артиллерийским и минометным огнем противника. Кроме того, немецкие войска обладали господством в воздухе. «Днем авиация противника повысила активность, появляясь над ПО (передовым отрядом – прим. ред.) сначала отдельными самолетами, а затем группами по 5-7 самолетов. Сбрасывали бомбы в районе обороны ПО и обстреливали из пулеметов боевые порядки ПО», - сообщается в тексте. Несмотря ни на что, передовой отряд курсантов-пехотинцев выполнил свою задачу и задержал продвижение гитлеровских частей вдоль Варшавского шоссе, тем самым позволив основным силам подольских училищ занять позиции Ильинского укрепленного района, где с 11 по 18 октября проходили основные бои. Так, в боевом донесении штаба Ильинского боевого участка №3 от 17 октября 1941 года (который возглавлял начальник Подольского пехотного училища генерал-майор Смирнов) командующему 43-й армии говорится: «Вот уже 12-й день Подольское пехотное училище упорно обороняет данную ему полосу и имеет громадные потери в людском и материальном отношении… Люди исключительно переутомлены, падают на ходу от переутомления; не обеспечены теплым обмундированием, нет перчаток, без шапок (в фуражках), у 60% рваная обувь. По двое суток не питаются», - можно увидеть в документе. © Минобороны России По итогам боев в укрепленном районе осталось два батальона курсантов, каждый из которых численностью по 120-150 человек. В этом документе начальник генерал-майор Смирнов ходатайствует о том, чтобы «оставшихся курсантов выпустить лейтенантами для того, чтобы они могли вести бои не рядовыми бойцами, а командирами. Срок выпуска прошел 15 октября». О тяжелейших условиях, в которых воевали курсанты, упоминается и в донесении начальнику Политуправления Московского военного округа о работе Подольского пехотного училища в октябре 1941 года. «Средства связи почти отсутствовали, из имевшихся в наличии удалось установить связь только между штабом группы и командными пунктами батальонов. Связь командного пункта батальонов с ротами совершенно отсутствовала и осуществлялась только через связных курсантов, а между дотами и дзотами внутри рот - исключительно зрительной связью. Средства сигнализации вовсе отсутствовали», - описывается в бумагах. Одной из причин такого состояния курсантских подразделений стала критическая обстановка начала октября, которая требовала решительных действий. Однако, несмотря на наличие ощутимых недочетов, училище стойко выполняло свою задачу и весь личный состав был воодушевлен единым желанием не допустить врага в район обороны. В документе содержатся примеры героических действий подольских курсантов. «Примером и образцом являлись коммунисты и комсомольцы, которые своими храбрыми и героическими действиями заражали других. Так, например… курсант Воронецкий … после ранения командира принял на себя командование и мужественно отразил две атаки противника. Курсант Кириченко… при выходе из строя командира взвода принял командование на себя и энергично бросался в контратаки. Курсант Китаев… смертельно раненный в бою, энергично и храбро дрался с фашистами и умер за пулеметом», - отметил военный комиссар училища Хмелевских. Высокая оценка самоотверженным действиям курсантов и их героизму давалась не только в боевых документах советского командования. Так, впервые публикуется ряд донесений штаба немецкой группы армий «Центр». Из представленных архивных документов можно восстановить некоторые эпизоды героических боев частей и соединений Красной Армии, защищавших Волоколамский, Можайский и Малоярославецкий укрепрайоны. Что касается оборонительного рубежа, занятого подольскими курсантами, в оперсводках вермахта сообщалось: 16 октября 1941 года проходили «тяжелейшие бои у н.п. Ильинское, где противник (курсанты военных училищ) ожесточенно оборонялся в современных бункерах с бронированными колпаками». Дальнейшие строки оперсводок гитлеровского командования говорят об огромном значении укрепрайона, обороняемого «красными юнкерами». «С уничтожением этого противника можно будет ожидать, что дорога на Малоярославец будет открыта», - уточняется там. Но реализовать свой замысел на Ильинском рубеже фашисты так и не смогли. При этом, что примечательно, – практически в каждой оперативной сводке группы армий «Центр» фашисты неизменно упоминают тяжелые погодные условия: проливные дожди, заморозки и повсеместно раскисшие дороги: «Танки могут продвигаться только на первой передаче. Смена позиций артиллерии невозможна». Этим, похоже, захватчики оправдывали свое бессилие перед героизмом защитников Москвы, говоря о снижении темпов собственного наступления. Огромное значение подвига подольских курсантов подтверждается последовавшим после октябрьских боев на дальних подступах к Москве приказом заместителя командующего войсками Московского военного округа № 0226 от 3 ноября 1941 года. Им была объявлена благодарность личному составу подольских училищ и предписывалось особо отличившихся курсантов и командиров представить к правительственным наградам. © Минобороны России Подвиг подольских курсантов будет жить в народной памяти в веках. Многие фамилии героев и события тех дней увековечил отечественный кинематограф. Беспримерному подвигу курсантов подольских артиллерийского и пехотного военных училищ, оборонявшим рубежи на юго-западных подступах к Москве в октябре 1941 года, в подмосковном Подольске посвящен мемориал. Он расположен на пересечении улиц Кирова, Парковой и Архивного проезда - в том самом месте, откуда они уходили в свой последний неравный бой с врагом. Справа от памятника расположена надпись: «Мужеству, стойкости, бессмертному подвигу подольских курсантов посвящается». Художественное изложение тех героических боев и событий подтверждается строками подлинных исторических материалов. Как сообщается в представленных архивных документах, курсантами за время боевых действий уничтожено около 40 гитлеровских танков и бронетранспортеров, до 400 человек немецкой пехоты и несколько десятков броне- и автомашин. Здесь также описаны их подвиги. Например, командир орудия курсант Юрий Добрынин, находясь под сильным минометным и пулеметным огнем, подбил 6 танков и 2 бронемашины противника. В другом месте отмечен подвиг командира взвода лейтенанта Ирадиона Мусеридзе, который «уничтожил 6 вражеских танков, в процессе боя лично исправил заклинившее орудие и продолжал вести огонь по противнику, выполняя обязанности выбывшего из строя наводчика». Героически погиб командир батареи лейтенант Афанасий Алешин: он до исхода всех боеприпасов удерживал дот, а затем с семью бойцами бросился в атаку на превосходящего в несколько раз противника. В разделе также опубликованы список командиров и курсантов Подольского пехотного училища, представленных к правительственными наградами за проявленный героизм при обороне Ильинского укрепрайона на Малоярославецком направлении и множество наградных материалов, в которых предельно кратко описываются подвиги курсантов и их командиров. Так, интересен подвиг курсанта Виктора Лакутина, представленного к награждению медалью «За боевые заслуги». «С группой курсантов всю ночь сдерживал высоту у села Ильинское и неоднократно отбрасывал роту противника, пытавшегося овладеть мостом. При подходе подкрепления, противник был отброшен за высоту», - описывается в документе. В критической ситуации, когда противник зашел в тыл, не растерялся представленный к ордену Красного Знамени командир взвода лейтенант Иван Бычков. «Находясь на переднем крае, имея зашедшие в тыл вражеские танки, героически вступил в неравный бой, увлекая за собой подчиненных, в результате чего удержал оборону своего участка», - указывается в бумагах. К ордену Красной Звезды был представлен курсант Илья Ботвинский, который после выхода из строя командира роты взял командование на себя и мужественно дрался с фашистами. В ночное время проник в занятую врагом деревню и забросал гранатами часть домов фашистов. Огромный вклад в сдерживании наступающего противника внес командир взвода лейтенант Макс Симкин, представленный к ордену Красного Знамени. «Будучи в боевом охранении и имея задание задержать противника в течение ночи, сумел со своим взводом выполнить задачу в течение суток. До этого бессменно двое суток был в боевом охранении и своими активными действиями сдерживал натиск врага, не давая ему приблизиться к переднему краю обороны. В последний момент был дважды ранен, но несмотря на ранение остаток взвода отвел организовано», - уточняется в архивах. Среди представленных к ордену «Красная Звезда» и преподаватель топографии воентехник 2-го ранга Георгий Персиянцев. Он «выполнял обязанности связного между штабами армии и группы. Всегда своевременно выполнял боевые задания, одновременно храбро и мужественно участвовал в отражении атак противника при нападении на штаб группы». Проявил мужество старший политрук Евгений Варламов, представленный к ордену Красной Звезды, который под ураганным минометным огнем противника смело перешел в контратаку и отразил натиск немецкой группировки. К награждению медалью «За боевые заслуги» была представлена военврач 3-го ранга Нина Протопопова, которая «проявила исключительную заботу о раненых. Храбро, энергично оказывала им помощь, являлась примером для остального медицинского персонала». © Минобороны России В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика