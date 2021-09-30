Четыре человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии четыре человека погибли, три пострадали в результате столкновения двух машин.
© Фото: пресс-службы МВД по КБР
На трассе в Кабардино-Балкарии столкнулись иномарка и «Газель». В результате аварии четыре человека погибли, трое пострадали, сообщили в УГИБДД по региону.
«Вечером в среду столкнулись Toyota и пассажирская „Газель“. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров иномарки», - цитирует «Интерфакс» ведомство.
Сообщается, что в «Газели» было три человека - семья с ребенком. Все они госпитализированы в больницу. По факту происшествия проводится проверка.