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Четыре человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии

Кира Тило
00:13 30.09.2021
В Кабардино-Балкарии четыре человека погибли, три пострадали в результате столкновения двух машин.
Четыре человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии
© Фото: пресс-службы МВД по КБР
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На трассе в Кабардино-Балкарии столкнулись иномарка и «Газель». В результате аварии четыре человека погибли, трое пострадали, сообщили в УГИБДД по региону.

«Вечером в среду столкнулись Toyota и пассажирская „Газель“. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров иномарки», - цитирует «Интерфакс» ведомство.

Сообщается, что в «Газели» было три человека - семья с ребенком. Все они госпитализированы в больницу. По факту происшествия проводится проверка.

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