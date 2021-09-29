В Ленобласти проверят данные об обнаружении на свалке в Выборге коробок с вакцинами от гриппа

Власти Ленинградской области проверят информацию из соцсетей о выброшенных на свалку в Выборге вакцинах от гриппа. Очевидцы сделали фото с места обнаружения коробок с медицинскими препаратами и сообщили на странице «ВКонтакте», что неиспользованные упаковки с вакцинами буквально валяются на помойке.

«Комитет по здравоохранению Ленобласти проверяет информацию о том, что на свалке в Выборге нашли выброшенные вакцины от гриппа», - сообщила пресс-секретарь ведомства Ирина Сафронкина РИА Новости.

По результатам мониторинга СМИ также организовала проверку сведений в социальной сети и Выборгская городская прокуратура.