Двое сирийских военных погибли от снайперского огня боевиков в Алеппо

В сирийской провинции Алеппо по позициям правительственных сил в районе населенных пунктов Бала и Кабатан Эль-Джебель со стороны боевиков были совершены обстрелы из снайперского оружия, вследствие которых двое сирийских военнослужащих погибли и еще двое получили ранения.

Также, в провинции Латакия в результате обстрела из гранатомета, произведенного террористами из района населенного пункта Ишакия по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Харет-Эль-Мазегли, был ранен один сирийский военнослужащий.

В провинции Идлиб незаконные вооруженные формирования из района населенного пункта Руайха обстреляли из стрелкового оружия позиции правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Джрада. В результате был ранен один сирийский военнослужащий.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны – 15 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 14 обстрелов, в провинции Латакия - три обстрела, в провинции Хама - два обстрела, в провинции Алеппо - девять обстрелов. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Деръа. При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в населенных пунктах Шаджара, Тасиль, Айн-Дакар, Адава, Шейх-Саад за сутки урегулировали свой статус 305 человек, сдано 120 единиц оружия, более 4,5 тысячи боеприпасов.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.