В стране и мире ФАС порекомендовала ретейлерам мониторить цены на социально значимые товары Валентина Пескова На рабочем совещании ретейлерам разъяснили, какие их действия могут содержать признаки нарушения законодательства. © Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости Читайте нас на: Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендует представителям торговых сетей в тех регионах, где они занимают доминирующее положение, мониторить цены на социально значимые товары самостоятельно. «В случае достижения доминирующего положения в каком-либо муниципальном районе или городском округе проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры к снижению в случае их завышения», - цитирует сообщение ведомства ТАСС. Специальное рабочее совещание для ретейлеров было организовано по инициативе Минпромторга и ФАС. Ведущие торговые сети получили разъяснения, какие их действия могут содержать признаки нарушения законодательства и какие последствия это может для повлечь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика