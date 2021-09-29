В тоннеле на Садовом кольце в Москве загорелся автомобиль: видео
Обстоятельства происшедшего ЧП выясняются, движение уже удалось восстановить.
© Видео: Москва online, ВКонтакте © Фото: chp_moscow Instagram
На внешней стороне Октябрьского тоннеля Садового кольца в Москве загорелся легковой автомобиль. Как сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса, из-за происшествия движение по Садовому кольцу через тоннель полностью перекрывали в обе стороны.
На место ЧП вскоре прибыли оперативные службы. К настоящему времени автомобиль уже удалось потушить.
Движение полностью восстановлено по внутренней стороне Садового кольца.