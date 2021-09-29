В тоннеле на Садовом кольце в Москве загорелся автомобиль: видео

На внешней стороне Октябрьского тоннеля Садового кольца в Москве загорелся легковой автомобиль. Как сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса, из-за происшествия движение по Садовому кольцу через тоннель полностью перекрывали в обе стороны.

На место ЧП вскоре прибыли оперативные службы. К настоящему времени автомобиль уже удалось потушить.

Движение полностью восстановлено по внутренней стороне Садового кольца.