СМИ: 30 человек ранены и пятеро погибли в ДТП с автобусом в Израиле

Пассажирский автобус и два легковых автомобиля, по данным СМИ, столкнулись на 89-м шоссе на севере Израиля. В результате аварии пять человек погибли, еще более 30 пострадали.

Среди погибших - женщина и ее трое детей, находившиеся в одном из автомобилей, а также водитель автобуса. Два пострадавших человека находятся в критическом состоянии, сообщает израильское радио «Кан».

По данным СМИ, в результате аварии автобус перевернулся, перекрыв дорогу в обоих направлениях. В эвакуации пострадавших задействовали вертолеты медицинской службы и армии Израиля.