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Спецназ, протесты и танки у границы: как протекает конфликт между Сербией и Косово

Тимур Шерзад
Константин Худолеев
18:27 29.09.2021
Обострение на границе возникло после того, как власти Косово потребовали от всех въезжающих на территорию непризнанной республики водителей снимать сербские номера со своих автомобилей и устанавливать временные косовские знаки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Косово-сербский конфликт пытаются разрешить в Брюсселе. Евросоюз начал переговоры с представителями Приштины и Белграда. На этот раз предмет раздора - автомобильные номера. Как сейчас обстоят дела с движением на границе двух регионов - оттуда Константин Худолеев.

Сербы, которые едут в Косовску-Митровицу, бросают здесь свои машины и с вещами и чемоданами отправляются на линию разграничения. Сербия границу не признает, и всегда это была лишь формальная черта на карте, а сегодня над ней барражируют вертолеты.

А чуть раньше пролетали сербские истребители. Страна показывает свою решимость навести порядок. Но пока это никак не помогает местным жителям. Автодорога перекрыта. 

«Это игры политиков, простые люди страдают, но мы должны идти, экзамены не ждут. Это первый раз, когда я иду в университет пешком», - поделился местный житель Дамир Пружлянин.

Обострение на границе возникло после того, как власти Косово потребовали от всех въезжающих на территорию непризнанной республики водителей снимать сербские номера со своих автомобилей и устанавливать временные косовские знаки.

Цена вопроса - пять евро, но жителям это не понравилось. Формальный в общем-то повод привел к тому, что растущее напряжение вылилось в новое обострение. Сегодня в Косово, чтобы поддержать своих сторонников там, отправилась делегация Демократической партии Сербии.

«Многие ездили через этот КПП на работу или учебу. В знак протеста сербские водители заблокировали дорогу, сейчас за этим КПП шоссе перекрыто грузовиками с сербскими номерами, проезд закрыт. И движение невозможно», - подчеркнул председатель Демократической партии Сербии Милош Йованович.

Спецназ Косово вокруг сербских баррикад, дополнительные силы введены также и в места проживания сербов на территории Косово. С сербской стороны к границе в ближайший гарнизон стягиваются броневики и танки.

Готовность военных уже оценил министр обороны республики, сюда же приезжал и посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Сегодня он встретился с президентом Александром Вучичем, который поблагодарил Россию за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

Пока стороны этого конфликта разговаривают друг с другом на языке ультиматумов. Президент Александр Вучич ранее заявлял, что если безопасность сербов на территории Косово не будет обеспечена, то проблему будет решать сербская армия, вооруженные силы уже приведены в повышенную боеготовность.

Косовский премьер Альбин Курти сегодня сказал, что спецназ не отзовут с границы, пока не будет снята блокада дороги. Но пока стороны так и не смогли договориться о возобновлении автомобильного движения и пересечь границу можно только пешком.

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