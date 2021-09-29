В России завершены испытания «умного» транспортного парашюта на 250 кг груза

В Ростехе завершили заводские испытания «умной» транспортной парашютной системы, способной десантировать грузы массой до 250 кг в полностью автоматическом режиме. Такие грузы могут совершать приземление с повышенной точностью.

Сама система состоит из десантной платформы, парашюта с управляемым крыловидным куполом и оборудования для автоматического наведения и полета.

Грузы можно сбрасывать как по координатам ГЛОНАСС/GPS, так и при помощи цифрового канала связи, управляя ими с земли. Или в режиме ведомого, где груз автоматически следует за парашютистом-человеком.

«Главное преимущество системы - точность. Испытания подтвердили, что при сбросе с высоты четырех километров погрешность при приземлении не превышает сотни метров. Это позволяет сократить время развертывания грузов и планировать их доставку на качественно новом уровне. Возможности парашюта позволяют десантировать различное вооружение, оборудование и боеприпасы. Разработка способна значительно повысить возможности воздушно-десантных войск, а также сил специальных операций», - рассказали в авиационном кластере Ростеха.

Систему разработали на Ивановском парашютном заводе «Полет», что входит в холдинг «Технодинамика».