Экипажи БМП-3 разнесли на куски мишени во время боевых стрельб под Калининградом

Экипажи новых БМП-3 выполнили боевые стрельбы на полигоне Армейское в Калининградской области, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

«Военнослужащие отработали комплексное упражнение боевых стрельб, преодолев маршрут протяженностью около пяти километров с крутыми подъемами и спусками, косогорами, проходами в минных полях условного противника и колейным мостом», - говорится в сообщении.

Экипажи боевых машин вышли на огневой рубеж и открыли огонь по мишеням, имитирующим боевые машины «врага». Стрельба велась на расстоянии до двух километров с использованием 100-мм орудий и 30-мм автоматических пушек.

В тренировках принимали участие более 100 человек и свыше 20 единиц военной техники.

БМП-3 - советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.