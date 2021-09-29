Администрация: губернатор Владимирской области сложит полномочия в ближайшее время

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин должен в ближайшее время сложить свои полномочия. Об этом сообщили в администрации региона. Решение покинуть должность связано с принятием Сипягиным мандата Государственной думы.

«Глава региона Владимир Сипягин принял решение принять мандат депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Указ о сложении с себя полномочий губернатора Владимирской области он подпишет в ближайшее время», - говорится на сайте администрации.

В 2018 году Сипягин, будучи кандидатом от партии ЛДПР, одержал победу в выборах на должность главы Владимирской области. После подсчета 100% протоколов его результатом стали 57,03% голосов избирателей.