Песков раскрыл, кто выбрал «красивую переводчицу» для встречи Путина с Трампом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на версию, согласно которой во время встречи президента России Владимира Путина с являвшимся в то время главой США Дональдом Трампом в 2019 году в российской делегации присутствовала специально отобранная по внешнему виду переводчица.

Красивая брюнетка, согласно высказанному предположению, должна была стать отвлекающим фактором для американского лидера. Более того, выбрал ее на такую роль якобы сам Владимир Путин. Подобная идея была высказана в мемуарах бывшего пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм, которая ссылалась на высказывание экс-советника президента США Фионы Хилл.

Песков уточнил РИА Новости, что глава РФ не участвует в подборе переводчиков. Эта роль, как объяснил пресс-секретарь, отведена МИД, действующему по заявке администрации президента.