На Амуре заложили корвет «Бравый». Это корвет проекта 20 380 - заключительный корабль этой серии, строящийся для ВМФ России на Амурском судостроительном заводе.

Торжественная церемония, знаменующая начало строительства, была проведена в одном из строительных доков стапельного цеха. В ней участвовали начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ России капитан 1-го ранга Ильяс Шигапов, директор Департамента гособоронзаказа АО «ОСК» Вячеслав Господинов, представители правительства Хабаровского края, администрации Комсомольска-на-Амуре, а также гости и работники предприятия.

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов выразил уверенность, что амурские корабелы, как и всегда, построят заказ в срок и с отличным качеством. Предполагается, что корвет «Бравый» вступит в строй в 2025 году, в канун празднования Дня ВМФ России.