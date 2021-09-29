«Бизнес на горячей информации»: американист о мемуарах о «непристойном поведении» Трампа

Мемуары бывшего пресс-секретаря американского экс-президента Дональда Трампа Стефани Гришэм не стоит рассматривать как некий источник или исторический документ. Такого мнения придерживается директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев. Это касается и заявлений Гришэм о неподобающем поведении политика в отношении ее самой и других сотрудниц.

Американист подчеркнул, что в такого рода книгах авторы стремятся себя преподнести в лучшем свете, а других покритиковать.

«Автор себя стремится преподнести в лучшем свете, других покритиковать. Такого рода литература, личная литература или биографическая, не может восприниматься как такой документ исторический, официальный, это личная интерпретация», - указал историк.

Он добавил, что американцы в целом пытаются на всей горячей информации «заработать». Более того, воспоминаний о Трампе на данный момент существует уже немало.

При этом Рогулев напомнил, что миллиардер в прошлом занимался организацией конкурсов красоты, что могло сказаться на его поведении.

«Что касается склонности к тому или иному поведению, могу добавить, что Трамп чем известен - организацией конкурсов красоты, то есть он совмещал, так сказать, приятное с полезным, еще и деньги на этом делал, на проведении конкурсов красоты. Наверное, в связи с этим какие-то наклонности на этот счет у него проявлялись», - пояснил американист.

Он напомнил про другие случаи неформальных отношений в Белом доме и сексуальный скандал с участием бывшего президента США Билла Клинтона и его сотрудницы Моники Левински.

«Мы можем говорить о судьбе женщин, о несправедливости, о домогательствах и прочем, что по-прежнему сохраняется, несмотря на свою политкорректность», - резюмировал историк.

Ранее в распоряжении The Washington Post оказались мемуары Стефани Гришэм «Я отвечу на ваши вопросы сейчас». В книге бывший пресс-секретарь Трампа вспоминает о случаях неподобающего поведения экс-президента. По словам Гришэм, она сталкивалась с сальными шуточками со стороны Трампа.

Также американка утверждает, что политик увлекся молодой женщиной пресс-секретарем, имя которой в книге не называется. Как пишет Гришэм, во время мероприятий для СМИ Трамп постоянно спрашивал о местонахождении помощницы и якобы однажды попросил, чтобы ее привели в его каюту в президентском самолете, чтобы он мог «посмотреть на нее [сзади]».