Негласные подвиги советского разведчика: Иван Колос и тайны Варшавского восстания
Советский разведчик, партизан и писатель Иван Колос родился 5 июня 1923 года в селе Картыничи (ныне Гомельской области Белоруссии) в обычной крестьянской семье. После окончания Могилевского пехотного училища в 1942 году в возрасте 19 лет смог собрать партизанскую бригаду количеством 700 человек. Партизаны активно совершали диверсии и собирали разведданные. Именно Колосу было суждено стать главным действующим лицом в спасении Варшавы советскими войсками в 1944 году: во главе разведывательной группы его забросили в тыл врага с задачей обеспечить командование разведданными накануне Белорусской стратегической наступательной операции.
Ночью 21 сентября 1944 советская разведгруппа лейтенанта Колоса (позывной «Олег») и его радиста сержанта Дмитрия Стенько (позывной «Оскол») десантировались в самом центре Варшавы. Они прыгали в море огня - в объятую пожарами и лежащую в руинах столицу Польши. Приземлившись на верхнем этаже разрушенного здания, Колос получил травму и потерял сознание. Придя в себя, он увидел, как к нему подходят вооруженные люди. Разведчик десантировался в форме капитана Красной армии, чтобы показать, что советские войска уже рядом.
«Олег» уже многое знал о сложном распределении политических и военных сил в Варшаве: Армия людова не получала от Армии крайовой вооружение, которое сбрасывала англо-американская авиация; медикаментами и продуктами бойцы людовой делились с местным населением. Колос организовал прикрытие советской наземной артиллерией и советскими бомбардировщиками и штурмовиками. Спустя три дня после появления советского офицера ни один немецкий самолет не смел появиться над районами Варшавы, занятыми повстанцами Армии людовой, вместе с которыми Колос участвовал в уличных боях и дважды был ранен. По восставшей Варшаве быстро разошлась молва об офицере Красной армии, проливающем кровь за свободу поляков.