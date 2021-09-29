Вопросы истории Вопросы истории Негласные подвиги советского разведчика: Иван Колос и тайны Варшавского восстания Егор Левин Милена Мусина Выявил ли направленный на помощь варшавянам военнослужащий предателей, обрекших на смерть тысячи повстанцев и мирных жителей? © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Советский разведчик, партизан и писатель Иван Колос родился 5 июня 1923 года в селе Картыничи (ныне Гомельской области Белоруссии) в обычной крестьянской семье. После окончания Могилевского пехотного училища в 1942 году в возрасте 19 лет смог собрать партизанскую бригаду количеством 700 человек. Партизаны активно совершали диверсии и собирали разведданные. Именно Колосу было суждено стать главным действующим лицом в спасении Варшавы советскими войсками в 1944 году: во главе разведывательной группы его забросили в тыл врага с задачей обеспечить командование разведданными накануне Белорусской стратегической наступательной операции. Ночью 21 сентября 1944 советская разведгруппа лейтенанта Колоса (позывной «Олег») и его радиста сержанта Дмитрия Стенько (позывной «Оскол») десантировались в самом центре Варшавы. Они прыгали в море огня - в объятую пожарами и лежащую в руинах столицу Польши. Приземлившись на верхнем этаже разрушенного здания, Колос получил травму и потерял сознание. Придя в себя, он увидел, как к нему подходят вооруженные люди. Разведчик десантировался в форме капитана Красной армии, чтобы показать, что советские войска уже рядом. «Олег» уже многое знал о сложном распределении политических и военных сил в Варшаве: Армия людова не получала от Армии крайовой вооружение, которое сбрасывала англо-американская авиация; медикаментами и продуктами бойцы людовой делились с местным населением. Колос организовал прикрытие советской наземной артиллерией и советскими бомбардировщиками и штурмовиками. Спустя три дня после появления советского офицера ни один немецкий самолет не смел появиться над районами Варшавы, занятыми повстанцами Армии людовой, вместе с которыми Колос участвовал в уличных боях и дважды был ранен. По восставшей Варшаве быстро разошлась молва об офицере Красной армии, проливающем кровь за свободу поляков. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Колос рисковал жизнью и пережил как минимум одно прямое покушение, когда в дом, в котором он обосновался, залетела мина. Тогда погиб его напарник Стенько, но сам разведчик остался жив. Уже позднее, во время расследования ситуации с деятельностью радикальной Армии крайовой, сразу же после встречи был убит информатор Колоса. Иван вдруг почувствовал себя невероятно одиноким в восставшей Варшаве и все чаще вспоминал девушку по имени Галина. Они познакомились в госпитале под Мозырем в 1944 году, где она была военврачом, а он не пропускал ни одного вечера с танцами и ни одного танца с ней. Обычно он легко читал по лицам, но понять, о чем думает Галина, для него стало испытанием. Прочитать мысли девушки, в которую влюблен, не получалось. Госпиталь постоянно переводили с одного участка фронта на другой, но Иван неизменно находил Галину, прилетал из ниоткуда и улетал в никуда. Она считала его летчиком. И очень боялась, что он однажды не прилетит. В день, когда он чуть не погиб в Варшаве, Колос загадал, что, если выберется живым, женится на ней. Но в конце сентября 1944 года советский разведчик узнал о новом покушении и не мог уйти из города, не выяснив подлинных причин восстания и не восстановив его хронологию. Поэтому свадьбу они сыграли только в 1947 году, через два года после победы. По мнению историков, польское эмигрантское правительство в Лондоне и Армия крайова в Польше действовали под контролем британской разведки, а ход Варшавского восстания был в подробностях известен сотрудникам так называемой «польской секции» и британскому резиденту в Варшаве. В какие цвета будет окрашена послевоенная карта Европы, решалось именно в 1944 году, и именно Иван Колос оказался одним из тех людей, кто повлиял на это. «Миссия Ивана Колоса, насколько я знаю, до конца еще не полностью придана огласке. Я думаю, что он передавал весьма серьезную информацию о, может быть, не совсем благовидной роли разведок союзных держав в Варшаве. Я вот думаю, что во многом благодаря этим материалам потом все это было положено на особое хранение», - заявлял член Российской ассоциации историков Второй мировой войны Алексей Плотников. Разведке и подвигам Ивана Андреевича Колоса посвящен новый фильм документального цикла «Легенды армии» телеканала «Звезда». Жертвами восстания в Варшаве, в котором активно участвовала советская сторона, стали 20 000 повстанцев и 200 000 мирных жителей. Его разгром по сей день остается незаживающей раной в истории Польши. Смотрите историю тайной миссии Ивана Колоса, награжденного за свои подвиги польским орденом «Крест Храбрых» и «Золотой Звездой» Героя России, на сайте «Звезды», в приложении SMART.TV, а также на канале в YouТube. Выявил ли советский разведчик предателей, обрекших на смерть тысячи повстанцев и мирных варшавян? В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика