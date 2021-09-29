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Миротворческое соединение ЦВО полностью перевооружили на новейшие автоматы АК-12

Андрей Аркадьев
13:08 29.09.2021
Накануне военнослужащие получили последнюю партию из 1,5 тысячи автоматов Калашникова АК-12.
Миротворческое соединение ЦВО полностью перевооружили на новейшие автоматы АК-12
© Фото: Минобороны России
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Миротворческое соединение Центрального военного округа в Самарской области полностью перевооружили на новейшие АК-12, сообщает пресс-служба округа.

АК-12 - автомат 5,45-мм калибра производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Масса автомата составляет 3,5 килограмма, дальность прямого выстрела - 440 метров. Можно вести огонь в трех режимах: очереди, отсечка по два выстрела и одиночные. На автомате впервые установлены планки Пикатинни. Скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями - АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник».

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