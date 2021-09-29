Детеныш нерпы выплыл на берег Ладожского озера пообщаться с людьми

Детеныш нерпы выплыл на берег Ладожского озера и покорил людей своим взглядом. Видеозапись, на которой запечатлено общение очаровательного маленького животного с петербуржцами, опубликовано в Сети.

Очевидцев удивило бесстрашие и любопытство юной нерпы. А в комментариях к видео подписчики отметили, что детеныш мог быть одним из пациентов «Фонда друзей балтийской нерпы», который прошел реабилитацию и был выпущен на волю.