Детеныш нерпы выплыл на берег Ладожского озера пообщаться с людьми
Очевидцев удивило бесстрашие и любопытство маленького животного.
© Видео: pipi9astar, TikTok © Фото: pipi9astar, TikTok
Детеныш нерпы выплыл на берег Ладожского озера и покорил людей своим взглядом. Видеозапись, на которой запечатлено общение очаровательного маленького животного с петербуржцами, опубликовано в Сети.
Очевидцев удивило бесстрашие и любопытство юной нерпы. А в комментариях к видео подписчики отметили, что детеныш мог быть одним из пациентов «Фонда друзей балтийской нерпы», который прошел реабилитацию и был выпущен на волю.