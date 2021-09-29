Морпехи КФл нейтрализовали «вражескую» засаду в Дагестане

На дагестанском полигоне Аданак прошли учения разведывательных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии. В ходе тренировки морпехи отработали тактику действий в составе разведотряда и передового разведывательного дозора.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, военнослужащие тренировались небольшими группами ночью на незнакомой территории без освещения.

«Морпехи провели рейдовые и разведывательно-поисковые действия с боевой стрельбой из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров БТР-82А», - говорится в сообщении.

Также разведчики учились незаметно перемещаться в полной экипировке, находить и уничтожать противника. В ходе тренировки при совершении марша военнослужащие отбили огневую засаду диверсантов.

В мероприятиях участвовали около 200 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц бронетранспортеров БТР-82А.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.