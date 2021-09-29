Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Морпехи КФл нейтрализовали «вражескую» засаду в Дагестане

Андрей Аркадьев
12:43 29.09.2021
В учениях приняли участие около 200 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, было задействовано порядка 10 единиц бронетранспортеров БТР-82А.
Морпехи КФл нейтрализовали «вражескую» засаду в Дагестане
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На дагестанском полигоне Аданак прошли учения разведывательных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии. В ходе тренировки морпехи отработали тактику действий в составе разведотряда и передового разведывательного дозора.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, военнослужащие тренировались небольшими группами ночью на незнакомой территории без освещения.

«Морпехи провели рейдовые и разведывательно-поисковые действия с боевой стрельбой из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров БТР-82А», - говорится в сообщении.

Также разведчики учились незаметно перемещаться в полной экипировке, находить и уничтожать противника. В ходе тренировки при совершении марша военнослужащие отбили огневую засаду диверсантов.

В мероприятиях участвовали около 200 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц бронетранспортеров БТР-82А.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:35 В стране и мире
Песков: Путин встречей с Эрдоганом де-факто выходит из самоизоляции
12:04 В стране и мире
Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелева отказались от думских мандатов
10:48 В стране и мире
Основатель Group-IB Илья Сачков арестован по делу о госизмене
05:09 Армия
Видео
Подразделения ВДВ переброшены в Крым и приступили к планированию боевых действий в рамках учений
08:37 Спорт
Вратарь Атанасиадис стал лучшим игроком матча «Реал» - «Шериф»
Популярное
Видео
Токсиколог объяснил, как действовать при отравлении грибами
Китайские астрономы обнаружили «чужеродный» материал в доставленном с Луны грунте
СМИ: КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
В США заявили об успешном испытании ракеты, двигавшейся в пять раз быстрее скорости звука
Видео
Отец россиянина, утонувшего в Испании, рассказал о причине трагедии
ЦИК: социал-демократы одержали победу на выборах в бундестаг
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.