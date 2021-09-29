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Су-30СМ и Су-24М разгромили «противника» ракетно-бомбовыми ударами в Крыму

Андрей Аркадьев
10:34 29.09.2021
Экипажи нанесли бомбовый удар и выполнили пуски неуправляемых ракет, уничтожив мишенные позиции, имитирующие объекты условного противника.
Су-30СМ и Су-24М разгромили «противника» ракетно-бомбовыми ударами в Крыму
© Фото: Минобороны России
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Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24М нанесли удар по объектам «врага» на учениях, проходивших на полигоне в Крыму, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

По легенде, самолет-разведчик Су-24МР обнаружил объекты условного противника в горах. После этого в небо были подняты фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ.

Экипажи нанесли бомбовый удар и выполнили пуски неуправляемых ракет, уничтожив мишенные позиции, имитирующие объекты условного противника.

«В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов летчики отработали нормативы по экстренному вылету с аэродрома базирования и выполнили элементы сложного пилотажа для ухода от средств противовоздушной обороны условного противника на различных высотах как одиночно, так в составе пар», - говорится в сообщении.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных характеристик. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.

Самолет применялся в афганской и чеченской войнах, наносил удары по террористам в Сирии. Всего за время производства с 1971 по 1993 год было построено порядка 1 400 Су-24.

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