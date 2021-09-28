СМИ: взрыв газа произошел в шведском Гетеборге, пострадали 25 человек

В жилом многоквартирном доме в районе Аннедал в центре города Гетеборг в Швеции произошел взрыв. В результате происшествия госпитализированы более 20 человек. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Рано утром, около 05.00 по местному времени (04.00 мск), была поднята тревога о пожаре в одной из квартир дома.

Сотрудник службы скорой помощи Тони Стремберг сообщил изданию, что в результате взрыва пострадали 20-25 человек. Сейчас 23 из них доставлены в больницу, пятеро были госпитализированы на машине скорой помощи.

В оперативных службах города отметили, что сейчас одновременно ведется эвакуация квартир и тушение огня, поскольку в нескольких местах произошел пожар.

Серьезные травмы получили три женщины в возрасте от 60 до 80 лет, количество госпитализированных может увеличиться. Что именно взорвалось, пока неизвестно.