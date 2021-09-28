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Военнослужащие ВВО освободили захваченное «террористами» здание в Хабаровском крае

Елизавета Потейчук
08:00 28.09.2021
Военнослужащие штурмового подразделения инженерного соединения ВВО провели тренировочную операцию по освобождению захваченного строения от условных террористов в Хабаровском крае с применением боеприпасов и средств имитации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Хабаровском крае инженерная бригада Восточного военного округа (ВВО) провела тактико-специальное занятие с подразделениями противодействия терроризму по освобождению здания, захваченного условными боевиками.

В ограниченном пространстве в помещениях военнослужащие отработали вопросы тактического передвижения по улицам под прикрытием военной техники, штурма здания, действий группы.

Кроме того, военнослужащие провели тренировку по ведению инженерной разведки, в частности, по поиску, обнаружению и обезвреживанию условных взрывоопасных предметов.

Инженерная бригада ВВО провела занятие с использованием значительного количества средств имитации и холостых боеприпасов.

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