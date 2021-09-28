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В ответе за тех, кого приручили: почему в России собак хаски стали чаще сдавать в приюты

Дария Сенникова
Елизавета Потейчук
08:05 28.09.2021
В приюты все чаще поступают собаки породы хаски. Корреспондент «Звезды» рассказала, в связи с чем появился большой спрос на ездовую породу, и какие меры принимаются властями для сохранения счастливой жизни питомцев с их хозяевами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В официальном крупнейшем приюте для собак породы хаски наблюдается бешеный прирост поступающих животных. На каждое место приходится по две-три собаки. Хаски находят везде: в парках, во дворах жилых многоэтажек и на дачах.

«Четыре года назад у нас их было около двадцати, сейчас, спустя четыре года, 150 собак, и с каждым днем прирост всё больше и больше. Мне даже страшно представить, что будет», - рассказала президент фонда «Хаски хэлп» Екатерина Косых в комментарии корреспонденту «Звезды».

В связи с высоким спросом на собак благородной ездовой породы растет и предложение на хаски. Собак с аквамариновыми глазами и черно-белой расцветкой активно скупают уже не первый год. Порода успела выйти из категории редких и перестала цениться хозяевами.

Девять из десяти приютских собак подобрали на улице волонтеры. А каждую десятую сюда привели уже сами хозяева. Ведь хаски требуют повышенного внимания к себе - они энергичны, не любят одиночество, пугливы и склонны к побегам.

«Сибиряки сложно обучаемы в плане того, что собака самодур. Если мы будем смотреть на то, кто рекомендует, кто рассказывает, какие они хорошие и как с ними легко, то, скорее всего, мы увидим людей, которые продают щенков», - подчеркнула владелица питомника ездовых собак Наталия Демидова.

Адаптация щенка хаски дома - сложный период для хозяев. Собака будет устанавливать свои порядки, если покровитель вовремя не занимался ее воспитанием и не завоевал перед ней авторитет. Как и любая недрессированная собака, хаски может напасть на человека. Например, в Омске бродячая собака хаски напала на школьницу и травмировала ей руки. Однако профессиональные отловщики говорят о жестокости именно со стороны людей.

«Увеличилось действительно, что собак выкидывают. Было два случая, когда собаку выкинули с перебитыми ногами. А другую, скажем так, в очень плохом состоянии. Мы её выхаживали месяцев четыре-пять», - пояснил заместитель руководителя пресс-службы департамента по гуманному отлову Алексей Смирнов.

В Госдуму готовят к рассмотрению законопроект по чипизации питомцев, за отказ от которого может последовать штраф. Также хозяева, которые избавились от своих животных, по планируемому законопроекту должны заплатить штраф размером до 30 тысяч рублей, говорит председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких.

Чипирование домашних животных пока введено на добровольной основе. Законопроект планируется принять уже этой осенью. Популярность собак в связи с таким решением властей не упадет, однако хозяева впредь будут чувствовать большую ответственность за того, кого приручили.

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