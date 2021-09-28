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Ульяновские десантники прибыли в пункт постоянной дислокации после учений «Запад-2021»

Елизавета Потейчук
06:43 28.09.2021
Эшелон десантников из Ульяновска прибыл на железнодорожную станцию «Чердаклы» после учений «Запад-2021», где их торжественно встретили, в частности, военный оркестр и представители командования.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военная техника и личный состав Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск прибыли в пункт постоянной дислокации после участия в совместном стратегическом учении «Запад-2021», прошедшем на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Военнослужащие прибыли на железнодорожную станцию разгрузки «Чердаклы» в Ульяновской области.

Командование части торжественно встретило участников учения под композиции военного оркестра. Перед десантниками также выступил ансамбль «Боевое братство». Кроме того, военнослужащих встретили ветераны Воздушно-десантных войск, представители командования, родные и близкие десантников.

В общей сложности на совместных стратегических учениях «Запад-2021» было задействовано порядка 1700 военнослужащих Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, около 40 единиц боевых машин десанта четвертого поколения БМД-4М, более 10 единиц специальных транспортных средств «Сармат-2» и более 100 вертолетов армейской авиации.

До середины октября уже спланировано возвращение в пункты постоянной дислокации органов военного управления и подразделений после участия в стратегическом учении.

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