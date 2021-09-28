Миротворцы РФ провели объективный контроль обстановки в Карабахе с использованием БПЛА «Орлан-10»

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели объективный контроль обстановки в зоне ответственности с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10».

Расчеты комплекса БПЛА выполнили нормативы по монтажу пусковой установки в кузове грузового автомобиля КАМАЗ, совершили марш в назначенный район и осуществили его запуск. Об этом рассказал представитель российского миротворческого контингента Виталий Тимофеев.

«Сегодня расчетом комплекса с беспилотным летательным аппаратом „Орлан-10“ был проведен объективный контроль обстановки в назначенном районе. Пусковая установка была установлена на транспортный автомобиль КАМАЗ и по получению сигнала выдвинулась с расчетом в район применения. Подобные действия по применению БПЛА отрабатываются миротворцами регулярно», - сказал Тимофеев.

С помощью БПЛА российские миротворцы в режиме реального времени получают данные на пункт управления, где проводится круглосуточный контроль обстановки практически на всей территории в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Дежурными сменами штаба осуществляется сбор, обобщение и проверка информации о нарушениях. Также объективный контроль и мониторинг обстановки с воздуха осуществляют расчеты с комплексами БПЛА «Форпост».