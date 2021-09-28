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Артиллеристы ЦВО уничтожили «противника» в ходе ночных учений в Сибири

Кира Тило
05:02 28.09.2021
В ходе ночного учения в Кемеровской области артиллеристы ЦВО уничтожили условного противника и его бронетехнику.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие артиллерийских подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Кемеровской области, которое проходило в ночное время, уничтожили укрепленные огневые точки и бронетехнику условного противника.

По замыслу учения, расчеты БПЛА «Орлан» обнаружили укрепленные огневые точки и бронированную технику условного противника на линии обороны. Расчеты самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» выдвинулись в назначенный район, заняли огневые позиции и поразили цели на дальности до 15 километров. Стрельба велась прямой и полупрямой наводкой.

Для уничтожения условного противника использовались осколочно-фугасные снаряды. Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» оборудованных камерой ночного видения.

Кроме этого, артиллерийские подразделения для обнаружения перемещения условного противника в ночное время использовали осветительные снаряды. Также в ходе учения военнослужащие выполнили нормативы по топогеодезической подготовке в ночное время суток.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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