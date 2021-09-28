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Жизнь налаживается: гуманитарная помощь ЦПВС продолжает спасать жителей сирийского Аль-Баляда

Анна Берестовая
Алексей Дегтярев
05:00 28.09.2021
ЦПВС раздал свыше 4 тонн продуктов жителям сирийского Аль-Баляда.
Жизнь налаживается: гуманитарная помощь ЦПВС продолжает спасать жителей сирийского Аль-Баляда
© Фото: Samer Bouidani dpa Globallookpress
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В районе Деръа Аль-Баляд едва ли не каждый пятый дом лежит в руинах.  Гражданская война в Сирии именно здесь и начиналась - 10 лет назад. И теперь в этой местности больше нет водопровода и канализации, электричество только от генераторов - и то редко. Тяжело и с продовольствием, поэтому местные жители нашим гуманитарным конвоям особенно рады.

«После окончания боевых действий в городе район нуждается в постройке домов, школ, поликлиник. И, конечно, нужно обеспечить население продовольствием, которого здесь сейчас не хватает», - указал помощник руководителя администрации Деръа доктор Джихат Набут.

Боевики согласились сдать эти улицы месяц назад. Часть из них уехали на север в Идлиб, в турецкую зону ответственности.  Большинство же получили амнистию.

Когда общаешься с людьми, пережившими оккупацию, становится жутко. Даже сложно представить себе, сколько часов и дней эта бабушка провела в подвале. Пожилым людям здесь помогают в первую очередь. Ведь многие из них остались совсем одни. 

«Спасибо России, спасибо российским солдатам за защиту и помощь. Бог вас послал нам. Мы видели смерть много раз и рады, что все закончилось. Спасибо большое за помощь», - сказала местная жительница Фальха Инмери Гасен.

Пока в Аль-Баляде мирная жизнь только налаживается. Многие магазины стоят полупустые. Да и цены здесь, мягко говоря, кусаются. 

«Эта уже вторая гуманитарная миссия наших военных в район Аль-Баляд, который очень сильно пострадал от войны. Вот такой вот набор выдается одному человеку. Здесь восемь с половиной килограммов продуктов: сахар, мука, крупы. В общем, все то, что сейчас очень тяжело достать в местных  магазинах», - рассказал побывавший на месте корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев. 

За гуманитарными пакетами приходят и бывшие беженцы. Мунтаба работает учителем: зарплата невысокая. Женщина вернулась в свой родной дом пару недель назад. Его еще нужно заново отстраивать, поэтому российская помощь ей как нельзя кстати. 

«Когда здесь была война, были боевики, было ужасно страшно. Я сбежала отсюда. Сейчас я смогла вернуться. В городе тишина и покой, открыты все дороги. Жизнь, слава богу, начинает налаживаться», - призналась Мунтаба Абнхата.

Сегодня сотрудники Центра по примирению враждующих сторон раздали местным жителям 500 пакетов и коробок с гуманитарной помощью. Это больше 4 тонн продуктов. Гуманитарные конвои будут приходить сюда, пока ситуация с продовольствием не наладится. Местные жители безмерно благодарны нашим военным. Ведь их главная заслуга в том, что теперь здесь воцарился мир. А все остальное со временем восстановится. 

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