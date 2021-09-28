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В РВСН стартовали масштабные учения с Тагильским ракетным соединением: видео

Кира Тило
05:01 28.09.2021
В ракетных войсках стратегического назначения проходят учения с ракетным комплексом «Ярс».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения, в Свердловской области началось командно-штабное учение (КШУ) с Тагильским ракетным соединением.


В общей сложности в проведении учения задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Комиссия Командования РВСН проинспектирует состояние боевой подготовки, а также проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач.

Командно-штабное учение РВСН с Тагильским ракетным соединением не только определит общий уровень боевой подготовки дивизии, но и оценит возможности перспективных образцов вооружения и специальной техники, поступающих в переоснащаемые соединения. Комиссия Командования РВСН оценит возможности соединения с учетом перевооружения.

Особое внимание в ходе учений будет уделено новым способам инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования, применению широкой линейки современной инженерной техники, БПЛА, охранно-сигнальных устройств, а также охране и обороне полевых районов в различное время суток.

Основная цель учения – совершенствовать практические навыки командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в организации и осуществлении всех видов обеспечения.
Тагильское ракетное соединение оснащено подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс».

В ходе учения на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировки и противодействия современным
и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии
с соединениями и частями Центрального военного округа.



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