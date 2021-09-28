Ил-38 и Ка-29 выполнили бомбометание и ракетные пуски на Камчатке

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и вертолетов Ка-29 из состава смешанного авиационного полка Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке России провели учение с выполнением практического бомбометания и ракетных пусков.

По замыслу учения на полигоне боевой подготовки Тихоокеанского флота (ТОФ) в районе Халактырского пляжа Авачинской губы был обнаружен десант условного противника. В заданный район для поиска и противодействия силам высадки были направлены самолеты и вертолеты Морской авиации ТОФ.

Транспортно-боевые вертолеты Ка-29 в прибрежной полосе провели пуски неуправляемых авиационных ракет и пушечные стрельбы по мишеням, имитирующим боевую технику и личный состав десанта, а самолеты Ил-38 выполнили по ним бомбометание.

Полеты и практическое бомбометание проведены по установленному маршруту в соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота.