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Террористы совершили 21 обстрел в идлибской зоне деэскалации

Кира Тило
23:13 28.09.2021
В идлибскоей зоне деэскалации зафиксирован 21 обстрел с позиций боевиков.
Террористы совершили 21 обстрел в идлибской зоне деэскалации
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 21 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны – 12 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 11 обстрелов, в провинциях Латакия и Алеппо по 4 обстрела. Еще 2 были совершены в провинции Хама. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Деръа. При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в населенном пункте Шаджара за сутки урегулировали свой статус 289 человек, сдано 42 единицы оружия, более 3 тыс. боеприпасов.

Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту от Айн-Иса до Телль-Тамер и обратно, в провинции Ракка по маршруту от Швихан до Бадрани и обратно.

Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке . За прошедшие сутки обеспечено безопасное прохождение 387 автомобилей и 928 человек.

«Джабхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.

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