Три ребенка погибли при пожаре в Самарской области

Сегодня ночью в Самарской области в селе Ольгино начался пожар в квартире жилого дома. Прибывшие на место спасатели обнаружили огонь в квартире на первом этаже. В результате пожара погибли трое детей - две девочки и один мальчик. Об этом сообщили в МЧС по региону.

«По прибытию к месту вызова установлено, что горят домашние вещи в квартире на 1 этаже. В результате пожара погибли 3 ребенка ( 2021, 2014, 2018 года рождения)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из дома эвакуировано 24 человека. В настоящий момент пожар локализован.